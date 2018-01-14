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Чтоб не врал: газета WSJ выложила аудио слов Трампа о Ким Чен Ыне

14.01.2018, 19:16

Президент США Дональд Трамп начал в воскресенье перепалку с журналистами The Wall Street Journal, утверждая, что они переврали его слова о "вероятно хороших отношениях" с Ким Чен Ыном. WSJ в ответ опубликовала аудиозапись фрагмента интервью, которая опровергает слова президента.

"Белый дом оспаривал точность комментария президента о Ким Чен Ыне. The Wall Street Journal настаивает на правильности расшифровки его слов и публикует аудио из этой части интервью", - говорится в заявлении газеты.

Перед этим Трамп объявил в своем Twitter, что WSJ неправильно передала его слова.

"WSJ неверно сообщила, будто я сказал, что "у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я такого не говорил. Я сказал "если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", а это большая разница. К счастью, сейчас мы записываем беседы с репортерами", - настаивал он.


Интервью с американским президентом было записано в минувший четверг, 11 января.

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11 января президент страны-агрессора РФ Владимир Путин восхитился "успехами" ядерной программы КНДР и "победой" Ким Чен Ына в противостоянии на Корейском полуострове.

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