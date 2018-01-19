Понтифик остановил кортеж и помог упавшей женщине-полицейскому
Папа римский Франциск вышел из своего автомобиля, чтобы помочь женщине-полицейскому, которая упала с лошади во время проезда кортежа. Об этом сообщает Reuters.
"Папа Франциск приказал своему папамобилю остановиться после того, как чилийская правоохранительница упала с коня, который испугался во время прохождения рядом кортежа", - говорится в сообщении.
Франциск вышел из своего автомобиля и подождал несколько минут на тротуаре, общаясь с женщиной, пока не прибыли спасатели, чтобы помочь ей.
"По словам врачей, женщина серьезно не пострадала", - говорится в материале.
Инцидент произошел во время пребывания понтифика в прибрежном чилийском городе Иквики.
Папа римский Франциск сейчас находится в командировке в Латинской Америке.
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Ранее сообщалось, что впервые в истории Папа римский Франциск обвенчал двоих членов экипажа на борту самолета, которым летел над Чили между городами Сантьяго и Икике.
Видео: ANI News
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