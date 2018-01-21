Очевидцы засняли пожар на базе подлодок Тихоокеанского флота РФ

В одной из бухт российского Владивостока на базе подлодок Тихоокеанского флота произошел масштабный пожар. Об этом сообщает местное издание PrimaMedia.



Очевидцы, которые засняли пожар на видео, утверждают, что горела одна из подлодок.



В свою очередь, в пресс-службе ТОФ уверяют, что "на территории соединения подводных кораблей среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе".



"Личный состав справился на отлично", - говорится в сообщении.



Рупор Кремля ТАСС передает, что в "учениях" в бухте Улисс были задействованы 30 человек, а пожар потушили за шесть минут.



На видеозаписях видно, что столб густого черного дыма окутал почти всю бухту.



В главном управлении МЧС по Приморью сказали, что к ним не поступали сообщения о возгорании в районе бухты Улисс.







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