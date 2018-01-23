В аэропорту Ганновера подрались турки и курды: видео
В одном из терминалов аэропорта Ганновера произошла драка между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на местное издание Hannoversche Allgemeine.
Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник. По предварительным данным, курды в аэропорту устроили стихийную акцию против военных действий Турции в Сирии, направленных против курдов. Из толпы среди прочего раздавались крики "Фашист Эрдоган".
В ходе акции турецкие пассажиры авиакомпании Turkish Airlines напали на протестующих. Всего на месте происшествия насчитали до 180 участников акции и пассажиров, около 20 из них приняли участие в открытом противостоянии.
Полиция вынуждена была применить перцовый газ, чтобы развести стороны. После этого ситуацию взяли под контроль.
В полиции сообщили о четырех случаях нанесения телесных повреждений в результате драки и двух случаях нанесения материального ущерба.
Рейс в Стамбул, которым должны были лететь участники драки, отложили более чем на полчаса.
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20 января 2018 года турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), базирующихся в районе Африн на севере Сирии. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
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