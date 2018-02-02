В Новой Зеландии среди бетонных птиц умерла самая одинокая олуша

В Новой Зеландии на необитаемом острове Мана умерла олуша по кличке Найджел, которая прожила в одиночестве пять лет. Об этом сообщает The Guardian.

"Он был самой одинокой птицей (по крайней мере, в Новой Зеландии, - ред,), поскольку на этом острове кроме него никто не жил. Найджел умер в окружении бетонных олуш, установленных сотрудниками природоохранных служб Новой Зеландии, чтобы привлечь на остров птиц этого вида. В бетонные статуи специально были встроены динамики, которые воспроизводили крики олуш", - отмечается в сообщении.



Найджел прибыл на остров в 2013 году, и стал первой олушей за 40 лет, поселившейся там.



Рейнджер Крис Белл, живущий на соседнем острове, отметил, что Найджел "ухаживал" за одной из бетонных птиц. "Он строил ей гнездо и подолгу был рядом", - уточнил Белл.

Он добавил, что за неделю до смерти Найджела на остров прилетели несколько олуш, но Найджел не контактировал с ними.

"Он никогда не интересовался живыми птицами. Оставался в сторонке, болтая со своим бетонным приятелем", - уточнил Белл.

Олуши - род крупных морских птиц из семейства олушевых отряда пеликанообразных.

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