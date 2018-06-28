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28.06.2018, 18:00

24 жены и 149 детей: в Канаде осудили 61-летнего многоженца

24 жены и 149 детей: в Канаде осудили 61-летнего многоженца - Фото
Уинстон Блэкмор крайний справа ( фото - Daily Mail)

Приговор за многоженство вынесли сразу двоим канадцам - оба имеют религиозные убеждения и являются членами секты мормонов

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61-летнего канадца Уинстона Блэкмора признали виновным в том, что у него есть 24 жены. Суд присудил ему шесть месяцев домашнего ареста и 150 часов общественных работ. Об этом сообщает Daily Mail.

Блэкмору, у которого 149 детей, разрешили ходить на работу и по необходимости обращаться за медицинской помощью. 

Дети Уинстона Блэкмора

Еще одного мужчину, Джеймса Олера, суд обвинил в том, что у него пять жен и присудил ему три месяца домашнего ареста. Оба осужденные являются членами секты мормонов. 

Судья отметил, что мужчины трудолюбивы и законопослушны в остальных сферах, но их нельзя помиловать, в частности, и потому, что некоторым их женам меньше 15 лет. 

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Теги: приговор, канада, многоженство
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