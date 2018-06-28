24 жены и 149 детей: в Канаде осудили 61-летнего многоженца

61-летнего канадца Уинстона Блэкмора признали виновным в том, что у него есть 24 жены. Суд присудил ему шесть месяцев домашнего ареста и 150 часов общественных работ. Об этом сообщает Daily Mail.
Блэкмору, у которого 149 детей, разрешили ходить на работу и по необходимости обращаться за медицинской помощью.
Дети Уинстона Блэкмора
Еще одного мужчину, Джеймса Олера, суд обвинил в том, что у него пять жен и присудил ему три месяца домашнего ареста. Оба осужденные являются членами секты мормонов.
Судья отметил, что мужчины трудолюбивы и законопослушны в остальных сферах, но их нельзя помиловать, в частности, и потому, что некоторым их женам меньше 15 лет.