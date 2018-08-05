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Боты:
05.08.2018, 18:15

Аномальная жара: температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд

Аномальная жара: температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Температура воздуха в столице Португалии достигла отметки 44°C

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Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании. Об этом сообщает Метеорологическая служба Португалии, передает Associated Press.

Согласно сообщению, температура в Лиссабоне достигла 44°C в субботу, превысив предыдущий рекорд города в 43°C, установленный в 1981 году.

Отмечается, что жарче всего в этот день было в районе Алвега в центральной Португалии, там температура составила 46,8°C. Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году - 47,4°C.

Жаркая погода на Пиренейском полуострове является результатом попадания массы горячего воздуха из Африки.

Ранее сегодня, 5 августа, сообщалось, что жители Европы на этих выходных переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной. 

4 августа во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

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Теги: италия, жара, Лиссабон, португалия, аномальная жара, температура воздуха
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