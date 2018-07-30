Армия Асада заняла почти всю юго-западную Сирию

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Боевики Исламского государства удерживают три села

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Сирийские правительственные войска практически полностью восстановили контроль над территориями в юго-западной части страны. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

В ходе наступления армия Асада захватила весь регион - остались только три села, которые продолжают контролировать боевики Исламского государства.

В июле сирийский режим и его союзники при поддержке российских авиаударов расширили наступление на юго-западе, включив в него регион, который граничит с Голанскими высотами и Иорданией.

Таким образом президент Сирии Башар Асад с решающей помощью России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных его противниками с 2011 года, когда в стране началась война.

25 июля череда нападений боевиков террористической сети Исламское государство в провинции Сувейда стала самой смертоносной с начала войны в Сирии семь лет назад: число подтвержденных жертв терактов составило 221 человек.