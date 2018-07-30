Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 21:48

Армия Асада заняла почти всю юго-западную Сирию

Армия Асада заняла почти всю юго-западную Сирию - Фото
Фото: Getty Images

Боевики Исламского государства удерживают три села

Реклама
Реклама

Сирийские правительственные войска практически полностью восстановили контроль над территориями в юго-западной части страны. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

В ходе наступления армия Асада захватила весь регион - остались только три села, которые продолжают контролировать боевики Исламского государства.

В июле сирийский режим и его союзники при поддержке российских авиаударов расширили наступление на юго-западе, включив в него регион, который граничит с Голанскими высотами и Иорданией.

Таким образом президент Сирии Башар Асад с решающей помощью России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных его противниками с 2011 года, когда в стране началась война.

25 июля череда нападений боевиков террористической сети Исламское государство в провинции Сувейда стала самой смертоносной с начала войны в Сирии семь лет назад: число подтвержденных жертв терактов составило 221 человек.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, исламское государство, башар асад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Франция не требует безусловной отставки Асада в Сирии - посол
Мир Франция не требует безусловной отставки Асада в Сирии - посол
Пентагон пообещал остаться в Сирии и расширить борьбу с ИГ
Мир Пентагон пообещал остаться в Сирии и расширить борьбу с ИГ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 