Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 15:02

Армия США в Афганистане переведет огонь с талибов на боевиков ИГ

Армия США в Афганистане переведет огонь с талибов на боевиков ИГ - Фото
Фото: пресс-служба US Air Force

На фоне шаткого "безоговорочного перемирия" официального Кабула и Талибана американцы сосредоточатся на ликвидации ячеек Исламского государства

Реклама
Реклама

Пентагон собирается усилить натиск на джихадистские ячейки террористической сети Исламское государство, которые распространились в последние годы в восточном Афганистане. Об этом заявил командующий войск США и международного афганского контингента Джон Николсон, пишет Reuters.

"Операции против ИГ продолжатся. Фактически, их интенсивность будет повышена в период прекращения огня (по договоренности Кабула с Талибаном, - ред.), так как мы сфокусируемся на ИГ", - сказал генерал армии США.

По его словам, временное перемирие между правительственными войсками Афганистана и талибами позволит объединенным силам безопасности в стране собрать больше ресурсов на противостояние с боевиками ИГ.

Читайте также: Джихадисты ИГ в Афганистане обезглавили трех братьев-медиков

7 июня 2018 года афганский президент Ашраф Гани объявил о достижении договоренности насчет "безоговорочного прекращения огня" с исламистским движением Талибан. Соглашение не касается других группировок.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: исламское государство, афганистан, талибан, джихадисты, джон николсон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Атаковали из засады: в Сомали джихадисты убили двух депутатов
Мир Атаковали из засады: в Сомали джихадисты убили двух депутатов
Военные США одним ударом уничтожили более 50 главарей Талибана
Мир Военные США одним ударом уничтожили более 50 главарей Талибана
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 