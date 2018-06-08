Армия США в Афганистане переведет огонь с талибов на боевиков ИГ

Фото: пресс-служба US Air Force

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На фоне шаткого "безоговорочного перемирия" официального Кабула и Талибана американцы сосредоточатся на ликвидации ячеек Исламского государства

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Пентагон собирается усилить натиск на джихадистские ячейки террористической сети Исламское государство, которые распространились в последние годы в восточном Афганистане. Об этом заявил командующий войск США и международного афганского контингента Джон Николсон, пишет Reuters.

"Операции против ИГ продолжатся. Фактически, их интенсивность будет повышена в период прекращения огня (по договоренности Кабула с Талибаном, - ред.), так как мы сфокусируемся на ИГ", - сказал генерал армии США.

По его словам, временное перемирие между правительственными войсками Афганистана и талибами позволит объединенным силам безопасности в стране собрать больше ресурсов на противостояние с боевиками ИГ.

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7 июня 2018 года афганский президент Ашраф Гани объявил о достижении договоренности насчет "безоговорочного прекращения огня" с исламистским движением Талибан. Соглашение не касается других группировок.