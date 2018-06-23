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Боты:
23.06.2018, 22:50

Болгария предлагает закрыть внешние границы ЕС

Болгария предлагает закрыть внешние границы ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Считают, что надо строить центры по приему беженцев за пределами ЕС

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что внешние границы Евросоюза необходимо закрыть. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, передает DW.

На саммите по вопросам миграции, который состоится в Брюсселе 24 июня, Борисов собирается предложить начать строительство центров по приему беженцев за пределами ЕС.

По мнению главы болгарского правительства, в подобных местах должно рассматриваться наличие оснований для предоставления убежища.

Борисов также считает, что мигрантов, которые нелегально попадают на территорию ЕС и не имеют права на получение убежища, необходимо отправлять на родину или в безопасную страну за пределами ЕС. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.

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Теги: болгария, мигранты
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