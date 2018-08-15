Британские истребители перехватили шесть бомбардировщиков РФ

Британские истребители, которые дислоцированы в Румынии, перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем. Об этом сообщает The Sun.
"Истребители Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) перехватили шесть российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства НАТО над Черным морем", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 13 августа.
По данным ВВС, истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух с румынской базы из-за замеченных над Черным морем неподалеку от границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24, они направлялись к Крымскому полуострову.
В британских ВВС отметили, что операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО.
Министр обороны Румынии Михай Фифор ранее заявлял о частоте подобных "вызовов" со стороны РФ.
5 мая 2018 года британские истребители Typhoon поднялись над Черным морем для сопроводения российского самолета радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.