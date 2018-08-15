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15.08.2018, 23:37

Британские истребители перехватили шесть бомбардировщиков РФ

Британские истребители перехватили шесть бомбардировщиков РФ - Фото
Фото: gettyimages.com

Операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии

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Британские истребители, которые дислоцированы в Румынии, перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем. Об этом сообщает The Sun.

"Истребители Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) перехватили шесть российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства НАТО над Черным морем", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 августа. 

По данным ВВС, истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух с румынской базы из-за замеченных над Черным морем неподалеку от границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24, они направлялись к Крымскому полуострову.

В британских ВВС отметили, что операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО.

Министр обороны Румынии Михай Фифор ранее заявлял о частоте подобных "вызовов" со стороны РФ.

5 мая 2018 года британские истребители Typhoon поднялись над Черным морем для сопроводения российского самолета радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.

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Теги: черное море, истребители, су-24
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