Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный финалу чемпионата мира по футболу-2018 с президентом РФ Владимиром Путиным на обложке. Карикатуру издание опубликовало на своей странице в Twitter вместе с анонсом номера.
Российского президента высмеяли, поместив в танк, который направляет пушку в футбольные ворота.
"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - сказано в анонсе материала.
На карикатуре есть надпись: "Вперед, русские!".
Путин на обложке журнала Charlie Hebdo (фото - Twitter)
8 июня комбриг ВСУ Сергей Собко призвал футбольных болельщиков не верить России и ее попыткам представить себя как цивилизованную страну на ЧМ-2018 по футболу, поскольку это государство продолжает войну против Украины в Донбассе.