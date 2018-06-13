Charlie Hebdo высмеял Путина на обложке номера о ЧМ-2018: фото

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Французский журнал выпустил номер с карикатурой на президента России

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил номер, посвященный финалу чемпионата мира по футболу-2018 с президентом РФ Владимиром Путиным на обложке. Карикатуру издание опубликовало на своей странице в Twitter вместе с анонсом номера.

Российского президента высмеяли, поместив в танк, который направляет пушку в футбольные ворота.

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - сказано в анонсе материала.

На карикатуре есть надпись: "Вперед, русские!".

Путин на обложке журнала Charlie Hebdo (фото - Twitter)

8 июня комбриг ВСУ Сергей Собко призвал футбольных болельщиков не верить России и ее попыткам представить себя как цивилизованную страну на ЧМ-2018 по футболу, поскольку это государство продолжает войну против Украины в Донбассе.