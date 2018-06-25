Что известно об опасных астероидах около Земли: инфографика

Иллюстрация: NASA

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30 июня 1908 года в Сибири упал Тунгусский метеорит, что привело к самой масштабной астероидной катастрофе в истории человечества

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30 июня отмечается День астероида - международная кампания, нацеленная на освещение астероидной опасности и возможные методы предотвращения столкновений их с Землей. По этому случаю энтузиасты с сайта The Alpha Centauri показали инфографику.

"Самое время вспомнить, что нам известно об околоземных астероидах. Сколько астероидов мы открыли? Как часто они падают на Землю? Это и не только — в инфографике", - пишут авторы схемы.

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Рабочая группа Дня астероида составила декларацию для ученых и технологов с призывом поддержки идеи спасения Земли от будущих столкновений с астероидами.