Что известно об опасных астероидах около Земли: инфографика

30 июня отмечается День астероида - международная кампания, нацеленная на освещение астероидной опасности и возможные методы предотвращения столкновений их с Землей. По этому случаю энтузиасты с сайта The Alpha Centauri показали инфографику.
"Самое время вспомнить, что нам известно об околоземных астероидах. Сколько астероидов мы открыли? Как часто они падают на Землю? Это и не только — в инфографике", - пишут авторы схемы.
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Рабочая группа Дня астероида составила декларацию для ученых и технологов с призывом поддержки идеи спасения Земли от будущих столкновений с астероидами.