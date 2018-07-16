Дональд Трамп: Отношения с Россией испорчены из-за глупости США

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Американский лидер обвинил Америку, а не РФ, в том, что у Вашингтона и Москвы сейчас один из самых серьезных кризисов в отношениях за десятилетия

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Нынешние не лучшие отношения Соединенных Штатов с Россией стали такими "из-за американского безрассудства и глупости". Об этом у себя в Twitter заявил за пару часов до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным его коллега из Белого дома Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже (чем сейчас) благодаря годам американского безрассудства и глупости", - написал он, добавив, что их усугубила "еще и нынешняя охота на ведьм".

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 липня 2018 р.

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Вчера,15 июля, Трамп сообщил, что "неважно, какими будут успехи на саммите, если даже нам отдадут Москву за все грехи и зло России, потому что даже спустя годы меня будут критиковать - мол, я не был достаточно хорош (на саммите), так как не получил еще и Санкт-Петербург впридачу".

После этого он привычно обвинил часть западных СМИ и демократов в том, что именно они - "враги народа".

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки сегодня, 16 июля.