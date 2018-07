Дональд Трамп: Отношения с Россией испорчены из-за глупости США

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Нынешние не лучшие отношения Соединенных Штатов с Россией стали такими "из-за американского безрассудства и глупости". Об этом у себя в Twitter заявил за пару часов до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным его коллега из Белого дома Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже (чем сейчас) благодаря годам американского безрассудства и глупости", - написал он, добавив, что их усугубила "еще и нынешняя охота на ведьм".

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!