Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 10:12

Дональд Трамп: Отношения с Россией испорчены из-за глупости США

Дональд Трамп: Отношения с Россией испорчены из-за глупости США - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Американский лидер обвинил Америку, а не РФ, в том, что у Вашингтона и Москвы сейчас один из самых серьезных кризисов в отношениях за десятилетия

Реклама
Реклама

Нынешние не лучшие отношения Соединенных Штатов с Россией стали такими "из-за американского безрассудства и глупости". Об этом у себя в Twitter заявил за пару часов до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным его коллега из Белого дома Дональд Трамп.

"Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже (чем сейчас) благодаря годам американского безрассудства и глупости", - написал он, добавив, что их усугубила "еще и нынешняя охота на ведьм".

Читайте также: Туск потроллил Трампа за слова о "недругах ЕС": Фейковые новости

Вчера,15 июля, Трамп сообщил, что "неважно, какими будут успехи на саммите, если даже нам отдадут Москву за все грехи и зло России, потому что даже спустя годы меня будут критиковать - мол, я не был достаточно хорош (на саммите), так как не получил еще и Санкт-Петербург впридачу".

После этого он привычно обвинил часть западных СМИ и демократов в том, что именно они - "враги народа".

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки сегодня, 16 июля.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, геополитика, хельсинки, отношения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Встреча Трампа с Путиным: Белый дом обнародовал график президента
Мир Встреча Трампа с Путиным: Белый дом обнародовал график президента
Трамп назвал ЕС, Россию и Китай торговыми врагами США
Мир Трамп назвал ЕС, Россию и Китай торговыми врагами США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 