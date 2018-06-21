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21.06.2018, 07:45

Дональд Трамп встретится с британской королевой Елизаветой II

Дональд Трамп встретится с британской королевой Елизаветой II - Фото
Дональд Трамп (фото - twitter.com/Scavino45)

В Белом доме планы американского лидера насчет визита в Лондон пока не озвучивали, однако посол США в Британии о них в общих чертах уже рассказал

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В июле американский президент Дональд Трамп впервые с 2016 года, когда он был избран на пост №1 в стране, официально посетит Великобританию с рабочим визитом. Об этом со ссылкой на данные посла США в Лондоне Вуди Джонсона сообщил канал Sky News.

Как заявил дипломат, пока "ничего определенного" на эту тему нет, однако на следующей неделе подготовительная команда прибудет из США, чтобы определить места его визита и договориться о деталях поездки с принимающей стороной.

По словам Джонсона, Трамп встретится с королевой Елизаветой II, однако, поскольку это не государственный визит, полной определенности пока нет. "Возможно, встреча пройдет в Виндзорском замке 13 июля: в этот день он закрыт для посетителей", - пишет ресурс.

В ходе визита, как ожидается, Трамп встретится и с британским премьером Терезой Мэй.

Еще в феврале президент США должен был открыть в Лондоне новое американское посольство, однако решил отменить визит, так как ему якобы не понравилось место, которое выбрал для дипмиссии его предшественник Барак Обама.

Кремль говорит, что во время поездки в Европу Трамп может встретиться с коллегой из РФ Владимиром Путиным в Вене.

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Теги: визит, Великобритания, дональд трамп, королева, елизавета II, Тереза Мэй
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