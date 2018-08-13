Экс-советница Трампа тайно записывала разговоры в Белом доме

Бывшая советница президента США Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. Об этом сообщает Радио Свобода.
В частности, она записывала разговоры в ситуационной комнате, куда запрещено приносить телефоны и записывающие устройства.
Маниголт-Ньюман утверждает, что это была ее форма защиты. В эфире телеканала NBC она дала послушать фрагмент разговора якобы с главой администрации Джоном Келли о ее увольнении. Мужской голос говорит о вероятных "трудностях в будущем", связанных с ее репутацией.
Белый дом пока никак это не прокомментировал. Раньше Трамп назвал свою бывшую советницу "жалкой" из-за ее книги о нем.
Ранее стало известно, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн за два месяца до президентских выборов 2016 года тайно записал разговор с будущем президентом, в котором обсуждались выплаты бывшей модели Playboy, заявившей о романе с Трампом.