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13.08.2018, 08:20

Экс-советница Трампа тайно записывала разговоры в Белом доме

Экс-советница Трампа тайно записывала разговоры в Белом доме - Фото
Дональд Трамп и Омароса Маниголт-Ньюман (фото - FilmMagic)

Бывшая советница американского президента Маниголт-Ньюман утверждает, что нарушала правила, пытаясь защититься

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Бывшая советница президента США Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. Об этом сообщает Радио Свобода

В частности, она записывала разговоры в ситуационной комнате, куда запрещено приносить телефоны и записывающие устройства.

Маниголт-Ньюман утверждает, что это была ее форма защиты. В эфире телеканала NBC она дала послушать фрагмент разговора якобы с главой администрации Джоном Келли о ее увольнении. Мужской голос говорит о вероятных "трудностях в будущем", связанных с ее репутацией. 

Белый дом пока никак это не прокомментировал. Раньше Трамп назвал свою бывшую советницу "жалкой" из-за ее книги о нем. 

Ранее стало известно, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн за два месяца до президентских выборов 2016 года тайно записал разговор с будущем президентом, в котором обсуждались выплаты бывшей модели Playboy, заявившей о романе с Трампом.

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Теги: советница Трампа, белый дом, запись
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