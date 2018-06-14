Эрдоган назвал условие отмены режима ЧП в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - facebook.com/RecepTayyipErdogan)

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Он отменит чрезвычайное положение как только его снова изберут президентом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания. Об этом он сообщает Hurriyet Daily News.

"Если я продолжу работать (в должности президента - ред.), первым, что я сделаю после 24 июня, будет отмена чрезвычайного положения", - заявил Эрдоган.

В то же время турецкий лидер заявил, что такой шаг не означал бы полную отмену чрезвычайного положения без возможности возобновления.

Он добавил, что режим чрезвычайного положения не повлиял на избирательные кампании его оппонентов.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня.

Трехмесячное чрезвычайное положение впервые было введено в Турции 21 июля 2016 года после попытки переворота в стране, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля того года. Тогда военнослужащие - противники власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Однако попытка не возымела успеха, и турецкие власти подавили путч.

По официальным данным, во время попытки переворота погибли 250 человек.