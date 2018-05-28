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28.05.2018, 13:07

ЕС продлил на год санкции против режима Асада в Сирии

ЕС продлил на год санкции против режима Асада в Сирии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Санкции против режима и его сторонников продлены до 1 июля 2019 года

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Евросоюз на год продлил санкции против режима Башара Асада в Сирии. Такое решение принял Совет ЕС, передает Укринформ.

Санкции против режима и его сторонников продлены до 1 июля 2019 года в связи с продолжающимися репрессиями против мирного населения.

В санкционный список входят 259 человек и 76 учреждений – их активы заморожены, а также введены визовые ограничения.

В целом, как уточняется, ЕС ограничивает импорт, инвестиционную деятельность, блокирует активы сирийского центрального банка, ограничивает экспорт технологий и оборудования.

13 апреля постоянный представитель Сирии Башар Джафари во время заседания Совета безопасности ООН заявил, что, в случае начала военных действий против Сирии, официальный Дамаск будет защищать свой суверенитет. 

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Теги: санкции, Сирия, ЕС, башар асад, режим асада
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