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04.07.2018, 10:17

Еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах

Еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах - Фото
Кевин Спейси (фото - Getty Images)

Сейчас полиция Лондона ведет расследование по шести подобным обвинениям в адрес голливудского актера

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В Великобритании трое мужчин обвинили голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Теперь полиция Лондона расследует шесть подобных дел против звезды сериала "Карточный домик", сообщает таблоид TMZ.

Двое мужчин обратились в полицию в феврале 2018 года: один из них якобы стал жертвой сексуального насилия со стороны Спейси в лондонском районе Ламбет в 2008-м, другой – в британском городе Глостер в 2013 году. Еще один мужчина в апреле этого года заявил полицейским, что актер домогался его в 1996-м в Вестминстере.

До этого правоохранители Лондона уже вели расследование по трем подобным обвинениям в адрес Спейси. В одном из этих случаев мужчина утверждал, что пострадал от действий актера в 2005 году и также в Вестминстере.

В 2004-2015 годах Спейси был художественным руководителем лондонского театра Олд Вик.

Оскароносный актер оказался в эпицентре секс-скандала осенью 2017-го. Тогда актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14, 26-летний Спейси домогался его. В целом более 30 мужчин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны актера.

После обвинений Спейси лишился роли Фрэнка Андервуда в популярном телесериале "Карточный домик" и был вырезан из отснятых сцен фильма Ридли Скотта "Все деньги мира".

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Теги: Голливуд, актер, секс-скандал, сексуальные домогательства, кевин спейси
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