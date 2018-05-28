Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Меры введены из-за переизбрания Мадуро на второй срок

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Евросоюз ввел новые санкции против чиновников Венесуэлы после переизбрания на новый срок президента этой страны Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Список чиновников, на которых наложены санкции, объявят в июне. Их активы будут заморожены.

Кроме того, в Совете ЕС требуют проведения новых выборов В Венесуэле в соответствии с международными стандартами.

Отмечается, что санкции не навредят населению страны, которые и без того страдают от серьезного экономического кризиса.

21 мая Мадуро был переизбран на пост презиента Венесуэлы. Выборы не признали Аргентина, Канада, Австралия, Мексика, Чили и США.

22 мая США наложили на правительство Венесуэлы дополнительные санкции с целью ограничить финансирование людей из окружения Мадуро.