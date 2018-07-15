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15.07.2018, 23:18

ФБР будет требовать выдачи разведчиков РФ - посол США

ФБР будет требовать выдачи разведчиков РФ - посол США - Фото
Джон Хантсман (фото - скриншот с видео)

Джон Хантсман заявил, что США будут работать над экстрадицией обвиняемых во вмешательстве в американские выборы офицеров ГРУ РФ

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Американский посол в РФ Джон Хантсман заявил, что США будут работать над запросом о выдаче 12 офицеров ГРУ генштаба Вооруженных сил России, которые обвиняются во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC.

По его словам, офис Федерального бюро безопасности и посольство США в Москве будут работать над экстрадицией обвиняемых россиян.

Отмечается, что дипломат заявил о неуверенности в том, что американский лидер Дональд Трамп поднимет этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

"Я не знаю, спросит он или нет. Это может быть частью повестки дня. Это может быть частью их двусторонней встречи. Посмотрим", - сказал Хантсман. 

13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. 

В Министерстве иностранных дел России заявили, что обвинения 12 якобы российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США - вброс, клевета и очередная "пустышка".

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Теги: Джон Хантсман, Россия, США, фбр, гру рф
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