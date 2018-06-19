Генсек НАТО: Ссора Трампа с ЕС - угроза для Альянса

Йенс Столтенгберг (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Между США и другими союзниками существуют реальные разногласия

Реклама

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса к единству в ситуации жестких споров между президентом США и лидерами Евросоюза. Об этом он написал в колонке для The Guardian.

"На политическом уровне наши связи оказались под напряжением. Существуют реальные разногласия между США и другими союзниками в вопросах торговли, изменения климата и ядерного соглашение с Ираном, - пишет Столтенберг. - Эти различия реальны, они не исчезнут за одну ночь. Нигде не утверждается, что трансатлантические связи всегда будут процветать. Но это не означает неизбежности их разрушения".

Генсек подчеркнул, что НАТО глубоко заинтересован в единстве - особенно на фоне глобальных угроз и действий России.

"Мы столкнулись с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за поколение: международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, кибератаки и, конечно же, Россия, которая применяет силу против своих соседей, пытается вмешиваться в наши внутренние дела и (похоже, что это не вызывает сомнений) использует на наших улицах военные нервно-паралитические вещества", - отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что Западу следует продолжать работать, чтобы урегулировать разногласия, а в тех случаях, когда разногласия сохраняются - стремиться ограничивать любое негативное влияние на сотрудничество в области безопасности.