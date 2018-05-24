Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.05.2018, 20:25

Генсек ООН "обеспокоен" отменой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Генсек ООН "обеспокоен" отменой встречи Трампа с Ким Чен Ыном - Фото
гутерреш1

Антониу Гутерреш призвал стороны «продолжать свой диалог, чтобы найти путь к мирной и неголословной денуклеаризации Корейского полуострова»

Реклама
Реклама

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «глубоко обеспокоен» отменой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Радио Свобода.

Он призвал стороны «продолжать свой диалог, чтобы найти путь к мирной и неголословной денуклеаризации Корейского полуострова».

24 мая президент США Дональд Трамп отменил историческую встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. 

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ООН, дональд трамп, ким чен ын, антониу гутерреш, встреча
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп заявил о возможном переносе встречи с Ким Чен Ыном
Мир Трамп заявил о возможном переносе встречи с Ким Чен Ыном
Трамп: Дата и место встречи с Ким Чен Ыном согласованы
Мир Трамп: Дата и место встречи с Ким Чен Ыном согласованы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 