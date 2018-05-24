Генсек ООН "обеспокоен" отменой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

гутерреш1

commenthover

Антониу Гутерреш призвал стороны «продолжать свой диалог, чтобы найти путь к мирной и неголословной денуклеаризации Корейского полуострова»

Реклама

Реклама

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «глубоко обеспокоен» отменой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Радио Свобода.

Он призвал стороны «продолжать свой диалог, чтобы найти путь к мирной и неголословной денуклеаризации Корейского полуострова».

24 мая президент США Дональд Трамп отменил историческую встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре.

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.