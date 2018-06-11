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11.06.2018, 09:36

Германия разрабатывает новый план по предоставлению убежища

Германия разрабатывает новый план по предоставлению убежища - Фото
Фото: Getty Images

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер заявил, что Германии следует "в корне" пересмотреть политику предоставления убежища

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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер собирается представить новый план политики страны, касающийся предоставления убежища. Об этом сообщает Deutsche Welle.

План министра, который он презентует 12 июня, будет насчитывать 63 пункта.

Хорст Зеегофер заявил, что Германии следует "в корне" пересмотреть политику предоставления убежища.

"Центральным пунктом нового плана должно стать создание так называемых центров размещения лиц, ищущих убежища. Именно в этих центрах мигранты должны находиться со времени прибытия в Германию до окончательного решения по их заявлению на получение убежища. Так же новый план должен предусматривать меры для более быстрого выдворения из страны тех искателей убежища, которые совершают преступления или считаются лицами, которые представляют угрозу", - пишет издание.

Министр планирует, чтобы мигрантов без документов не пропускали в ФРГ, разворачивая их на границе. "Те лица, которым отказали в предоставлении убежища, должны последовательно выдворяться из страны", - пишет издание о плане министра.

В то же время министр развития Герд Мюллер сказал, что представит стратегию со стороны своего ведомства до 2030 года. Мюллер сообщил, что выдворять мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, можно в безопасные регионы Ирака и Афганистана.

"Как ожидается, безопасными странами происхождения кроме Марокко, Туниса и Алжира, должны признать также Грузию", - пишет издание.

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Накануне сообщалось, что объединяя усилия в охране границ, власти Германии и Австрии усиливают борьбу против преступности и нелегальной миграции. 

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Теги: Германия, ФРГ, беженцы, мигранты
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