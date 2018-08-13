Годар, Лоуч и Кроненберг призвали Путина освободить Сенцова

Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone)

commenthover

Кинематографисты с мировыми именами обвинили Москву в попытке заставить Сенцова замолчать

Реклама

Реклама

Кинорежиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг и десятки других призвали ЕС и ООН оказать давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы он освободил украинского политзаключенного Олега Сенцова. Открытое письмо деятелей кино опубликовано во французской газете Le Monde, сообщает AFP.

Около 120 актеров и режиссеров, к которым присоединился министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, предупредили, что "если мы не будем ничего делать, то оставим Олега Сенцова умирать", и обратились к ЕС и ООН с призывом оказать давление на Путина для освобождения украинского политзаключенного.

«В виду состояния его здоровья, которое, по-видимому, ухудшается с каждым днем, пришло время действовать быстро», - говорится в письме.

Кинематографисты обвинили Москву в попытке заставить Сенцова замолчать.

«Сегодня кинорежиссер умирает, потому что он диссидент», - написали они, сравнив положение Сенцова с историей Александра Солженицына, который провел 7 лет в советском ГУЛАГе.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

7 августа в УФСИН России заявили, что состояние здоровья Сенцова "удовлетворительное" и "относительно стабильное". При этом российский адвокат Дмитрий Динзе утверждает, что политзаключенному все хуже: у него очень низкий пульс и гемоглобин (анемия). 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.