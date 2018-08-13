Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 16:34

Годар, Лоуч и Кроненберг призвали Путина освободить Сенцова

Годар, Лоуч и Кроненберг призвали Путина освободить Сенцова - Фото
Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone)

Кинематографисты с мировыми именами обвинили Москву в попытке заставить Сенцова замолчать

Реклама
Реклама

Кинорежиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг и десятки других призвали ЕС и ООН оказать давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы он освободил украинского политзаключенного Олега Сенцова. Открытое письмо деятелей кино опубликовано во французской газете Le Monde, сообщает AFP.

Около 120 актеров и режиссеров, к которым присоединился министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, предупредили, что "если мы не будем ничего делать, то оставим Олега Сенцова умирать", и обратились к ЕС и ООН с призывом оказать давление на Путина для освобождения украинского политзаключенного.

«В виду состояния его здоровья, которое, по-видимому, ухудшается с каждым днем, пришло время действовать быстро», - говорится в письме.

Кинематографисты обвинили Москву в попытке заставить Сенцова замолчать.

«Сегодня кинорежиссер умирает, потому что он диссидент», - написали они, сравнив положение Сенцова с историей Александра Солженицына, который провел 7 лет в советском ГУЛАГе.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

7 августа в УФСИН России заявили, что состояние здоровья Сенцова "удовлетворительное" и "относительно стабильное". При этом  российский адвокат Дмитрий Динзе утверждает, что политзаключенному все хуже: у него очень низкий пульс и гемоглобин (анемия). 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Олег Сенцов, письмо, жан-люк годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Каплан призвала не сообщать о спасении Сенцова до вылета с РФ
Политика Каплан призвала не сообщать о спасении Сенцова до вылета с РФ
"Угрозы нет": в России не заметили ухудшение здоровья Сенцова
Политика "Угрозы нет": в России не заметили ухудшение здоровья Сенцова
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 