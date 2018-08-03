Греческий министр ушел в отставку из-за пожаров

Никос Тоскас Фото: скриншот с видео

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Ранее Никос Тоскас заявлял о готовности уйти в отставку после разрушительных лесных пожаров, но Ципрас отказался принять ее

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку министра гражданской обороны Никоса Тоскаса в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.

Ранее Тоскас заявлял о готовности уйти в отставку после разрушительных лесных пожаров, но Ципрас отказался принять ее.

Тоскас подтвердил свое желание снова уйти в отставку сегодня во время встречи с Ципрасом.

30 июля сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Греции, которые бушевали сразу в нескольких курортных городах, погиб 91 человек. Еще 25 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того продолжается опознание останков погибших, что может увеличить число жертв.

2 августа полиция Греции задержала подозреваемого в поджогах.