Грибаускайте: Мы должны быть готовы к нападению России

Даля Грибаускайте (фото - president.gov.ua)

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Президент Литвы подчеркнула, что к возможному нападению со стороны РФ надо быть готовыми "политически и технологически"

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Есть опасность вторжения России в Литву, однако в случае адекватной защиты этого не случится. Об этом она заявила в интервью Spiegel Online президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Опасность (вторжения РФ, - ред.) большая, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, на нас никто не нападет", - подчеркнула Грибаускайте.

Она считает, что к возможному нападению со стороны РФ надо быть готовыми "политически и технологически".

По ее словам, российские войска на границе с Балтикой и Польшей в 10 раз сильнее, чем войска НАТО. "Но речь идет о большем, чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и воле к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, у нас нет оснований для того, чтобы нас оккупировали", - добавила Грибаускайте.

Президент Литвы добавила, что Запад до сих пор наивен в своей оценке России.

"Только, когда на них совершено нападение и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - объяснила Грибаускайте.

15 февраля 2018 года она заявляла, что размещение оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в Калининградской области РФ означает , что вызовов в вопросах безопасности сейчас не меньше, чем в 2014 году.