Грузия утвердила новое название Литвы

Флаг Литвы

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Лиетува точно отражает произношение названия страны литовском языке

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Правительство Грузии утвердило новое официальное название Литвы в стране. Теперь ее будут называть Лиетува. Об этом пишет Georgia Today.

"Лиетува точно отражает произношение названия страны литовском языке", - пояснил грузинский премьер Георгий Квирикашвили.

Президент Литвы Даля Грибаускайте приехала в Грузию, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны, который отмечается 26 мая.

4 мая сообщалось, что Госкомиссия по вопросам литовского языка утвердила альтернативное название Грузии - Сакартавело. Официальное название страны осталась Грузия, но теперь разрешается использование альтернативной названия.