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19.06.2018, 08:56

Испания намерена перенести останки Франко из мавзолея

Испания намерена перенести останки Франко из мавзолея - Фото
Фото: gettyimages.com

Правительство Испании поддержало перенос из мемориального комплекса останков диктатора Франсиско Франко

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Испания намерена перенести из мавзолея останки диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Кармен Кальво, передает Deutsche Welle.

По ее словам, мавзолей станет "местом примирения".

Мемориальный комплекс "Долина Павших", который расположен в 50 километрах от Мадрида, был построен по приказу Франко как памятник погибшим в гражданской войне 1936-1939 годов. Останки диктатора находятся в главном сооружении комплекса - базилике.

В мае 2017 года парламент Испании большинством голосов одобрил инициативу оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии о перезахоронении останков диктатора Франсиско Франко, который находился у власти с 1939 по 1975 год. Однако предыдущее правительство консервативной Народной партии не выполнило постановление.

101 полотно, которые агент художника Ивана Марчука обещал выставить в музее Прадо в Испании, не покидали пределы Украины.

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Теги: испания, Франсиско Франко
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