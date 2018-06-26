Италия предложила устраивать центры для мигрантов в Африке

Министр внутренних дел Италии Матео Сальвини предложил строить центры приема мигрантов в Африке, чтобы остановить поток беженцев в страны Европы. Об этом сообщает Reuters.
"Приемные и идентификационные центры должны быть созданы в Северной Африке", - заявил Сальвини во время визита в Ливию.
По мнению министра, ЕС должен финансировать такие центры в Африке, чтобы остановить поток мигрантов в Европу.
Также Сальвини уточнил, что центры должны быть построены на юге Ливии, в Чаде, Судане, Нигере и Мали.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил, что поддерживаетвведение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.
В тот же день премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что внешние границы Евросоюза необходимо закрыть.