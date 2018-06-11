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11.06.2018, 08:40

Израиль не будет настаивать на Евровидении-2019 в Иерусалиме

Израиль не будет настаивать на Евровидении-2019 в Иерусалиме - Фото
Фото: eurovision.tv

В израильском правительстве решили не вмешиваться в выбор города из-за опасений, что многие страны могут бойкотировать конкурс в Иерусалиме

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Правительство Израиля решило не вмешиваться в выбор города для проведения Евровидения-2019 и не настаивать на том, чтобы это был Иерусалим. Об этом сообщает Times of Israel.

Министры решили, что все переговоры по этому поводу будет вести только израильский общественный вещатель, который организовывает конкурс. 

Претендуют на проведение Евровидения четыре города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат. 

Европейский вещательный союз заявил, что не будет выступать против Иерусалима, как места проведения Евровидения, но нужно провести конкурс. В союзе выразили опасения, что песенный конкурс могут политизировать. 

На секретном совещании ЕВС отметили, что несколько стран могут бойкотировать конкурс, если он будет проходить в Иерусалиме. Поэтому в союзе требуют, чтобы в конкурсе участвовали еще хотя бы два города, чтобы показать, что у Иерусалима нет преимущества. 

"Наша цель - чтобы страны не бойкотировали место проведения конкурса", - сказали в союзе представителям Израиля. 

После победы представительницы Израиля на Евровидение в этом году премьер страны Биньямин Нетаньяху написал: "Нетте, ты принесла большое уважение Израилю! В следующем году, в Иерусалиме!".

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Теги: Израиль, Иерусалим, Евровидение-2019
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