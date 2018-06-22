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22.06.2018, 10:23

Жители Кишинева протестуют против решения суда о выборах мэра

Жители Кишинева протестуют против решения суда о выборах мэра - Фото
Фото: Deutsche Welle

Суд в молдавской столице отменил результаты досрочных выборов мэра города. Жители Кишинева второй день протестуют против "кражи голосов"

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В Кишиневе второй день проходят протесты граждан против решения суда, отменившего результаты досрочных выборов мэра города, передает Deutsche Welle

Вечером 21 июня около 1000 человек вышли в центр города. Второй тур голосования состоялся 3 июня. Его выиграл Андрей Нэстасе, единый кандидат от трех партий проевропейского толка - "Достоинство и правда", "Действие и солидарность" и либерал-демократов. Однако занять кресло градоначальника ему не удалось.

Основанием для судебного вердикта стала жалоба представителей Партии социалистов. Суд пришел к выводу, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов, также запрещенной законом, призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

Участники протестов говорят, что будут выходить на улицы ежедневно. В воскресенье, 24 июня, в центре Кишинева пройдет марш в поддержку демократии.

Ранее в Кишиневе полиция применила слезоточивый газ к православным активистам, которые пытались сорвать ЛГБТ-марш.

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Теги: кишинев, Молдова, протесты в Молдове
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