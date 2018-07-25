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25.07.2018, 09:29

Как большой пожар в Греции выглядит из космоса: спутниковые фото

Как большой пожар в Греции выглядит из космоса: спутниковые фото - Фото
Пожары в Греции (скриншот из видеозаписи)

"Жар настолько сильный, что на сегодняшнем фото видно только инфракрасное пятно", - пишут в ESA. Жертв пожара уже 77 человек.

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Десятки человек стали жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин в Греции, более сотни госпитализированы с ожогами, причем многие из них находятся в тяжелом состоянии. Многие считаются пропавшими без вести. Греция запросила помощь ЕС, так как ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля.

Пожар на запад от греческой столицы настолько интенсивный, что его легко видно из космоса.

Спутник ЕС из программы "Коперник" Sentinel 2 показал соответствующие снимки:

В районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели введен режим чрезвычайного положения.

Жертв уже 77 человек, пишет Рrotothema.

Смотрите также: Запуск "морского стража" ЕС - Sentinel-3B - на орбиту: видео старта

Copernicus - наиболее мощная программа наблюдения за поверхностью Земли из космоса, управляется Еврокомиссей в партнерстве с Европейским космическим агентством (ESA). Затраты на нее с 1998 по 2020 годы - около €6,7 млрд, однако польза от программы для экономики ЕС оценивается примерно в €30 млрд до 2030 года.

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Теги: пожар, космос, спутниковое фото, Греция, copernicus
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