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01.06.2018, 05:59

Ким Чен Ын предложил Путину встретиться

Ким Чен Ын предложил Путину встретиться - Фото
Ким Чен Ын и Сергей Лавров (фото - ЦТАК)

Лавров и Ын договорились, что встреча на высшем уровне должна состояться в этом году

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На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о встрече на высшем уровне. Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК.
 
Согласно сообщению, встречу глав РФ и КНДР хотят провести в этом году для "развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году".

Отмечается, что Лавров передал "самое теплое послание" от президента РФ Владимира Путина Ыну, который в ответ попросил передать "признательный привет".

В беседе они договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и РФ в этом году.

31 мая президент США Дональд Трамп сказал, что процесс переговоров с Северной Кореей затянется и потребуется не одна встреча с Ким Чен Ыном

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Теги: Cергей Лавров, владимир путин, ким чен ын, кндр, северная корея
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