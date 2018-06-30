КНДР хочет обмануть США и работает над ядерным оружием - NBC

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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По информации источников NBC в разведке, в Северной Корее есть тайные полигоны, на которых продолжают обогащать уран для ядерного оружия

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В последние месяцы Северная Корея нарастила производство топлива для ядерного оружия на нескольких тайных полигонах, и лидер КНДР Ким Чен Ын пытается это скрыть, ожидая уступок от Белого дома. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники среди чиновников США.

По неопубликованным данным разведки, Трамп преждевременно заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

В последние месяцы КНДР активизировала производство обогащенного урана для ядерного оружия, утверждают пятеро высокопоставленных чиновников США. Северная Корея прекратила испытания, но "нет доказательств, что они сокращают запасы или что они прекратили производство".

Еще четверо чиновников, знакомых с данными разведки, сказали, что КНДР намерена обмануть США. И в Северной Корее есть как минимум один тайный полигон.

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Встреча лидеров КНДР и США состоялась 12 июня. Северная Корея там подтвердила, что привержена апрельской декларации о денуклеаризации.