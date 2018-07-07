КНДР недовольна позицией США после раунда ядерных переговоров

Фото: gettyimages.com

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СМИ сообщают, что результат переговоров Северной Кореи с делегацией во главе с госсекретарем США был "крайне тревожным"

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Северная Корея заявила, что ее твердая решимость отказаться от своих ядерных программ может пошатнуться после того, как США потребовали односторонней денуклеаризации в течение двух дней переговоров в Пхеньяне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство КНДР.

По данным СМИ, результат переговоров с делегацией во главе с госсекретарем США Майкл Помпео был "крайне тревожным".

"Самым быстрым путем для достижения безъядерного статуса Корейского полуострова должен стать поэтапный подход, при котором обе стороны предпринимают шаги одновременно», - отмечается в сообщении со ссылкой на неназванного представителя министерства иностранных дел КНДР.

6 июля 2018 года госсекретарь США прилетел в столицу КНДР на следующий раунд переговоров с руководством этого тоталитарного государства насчет его ядерного разоружения.

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12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.