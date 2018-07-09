Сначала докажите: Кремль ответил на обвинения в новом отравлении

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Россия хочет получить доступ к расследованию отравления в Эймсбери, иначе будет считать его антироссийской провокацией

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В посольстве России в Великобритании заявили, что без доступа к расследованию отравления в Эймсбери будут считать его антироссийской провокацией. Об этом сообщается на сайте посольства РФ.

Россияне хотят получить "полную информацию как о медицинских аспектах события в Солсбери и Эймсбери, так и о ходе расследования, наличии доказательств и факты, на которых основываются обвинения в адрес России".

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

О смерти Стерджесс сообщили 9 июля.

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