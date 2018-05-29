В Молдове могут пересмотреть статус русского языка

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Депутаты-либералы просят Конституционный суд лишить русский язык статуса языка межнационального общения в Молдове

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В Молдове Конституционный суд рассмотрит вопрос о признании неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в стране. Об этом говорится на сайте Конституционного суда Молдовы.

Запрос в КС отправили депутаты Либеральной партии.

Рассмотрение вопроса запланировано на 14:00 4 июня.

Как сообщают в издинии Newsmaker, депутаты также требуют аннулировать все упоминания русского языка в законах. Речь, например, идет о переводе на русский язык принимаемых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нем ответ.

В своем обращении либералы сетуют на то, что закон о функционировании языков был принят еще когда существовал Советский Союз. Сегодня они считают это анахронизмом, а обладающий особым статусом русский язык, по их мнению, "конкурирует" с государственным.