Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 12:34

В Молдове могут пересмотреть статус русского языка

В Молдове могут пересмотреть статус русского языка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Депутаты-либералы просят Конституционный суд лишить русский язык статуса языка межнационального общения в Молдове

Реклама
Реклама

В Молдове Конституционный суд рассмотрит вопрос о признании неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в стране.  Об этом говорится на сайте Конституционного суда Молдовы.

Запрос в КС отправили депутаты Либеральной партии.

Рассмотрение вопроса запланировано на 14:00 4 июня.

Как сообщают в издинии Newsmaker, депутаты также требуют аннулировать все упоминания русского языка в законах. Речь, например, идет о переводе на русский язык принимаемых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нем ответ.

В своем обращении либералы сетуют на то, что закон о функционировании языков был принят еще когда существовал Советский Союз. Сегодня они считают это анахронизмом, а обладающий особым статусом русский язык, по их мнению, "конкурирует" с государственным. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Молдова, русский язык, особый статус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Германии задержали группу контрабандистов людей
Мир В Германии задержали группу контрабандистов людей
В Молдове осудили 8 боевиков ЛНР/ДНР
Проишествия В Молдове осудили 8 боевиков ЛНР/ДНР
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 