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13.07.2018, 10:48

Лесной воришка: медведь украл обед у медсестры

Лесной воришка: медведь украл обед у медсестры - Фото
Фото: Getty Images

Животное не испугалось шума и даже сигнализации

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В американском штате Джорджия черный медведь залез в машину и украл обед у медсестры. The Atlanta Journal-Constitution сообщает, что Кэрри Уоттс приехала на вызов к пациенту, но забыла закрыть окно в автомобиле.

Когда она вышла, то увидела в машине медведя: животное влезло в салон через окно и съело лежащие там сэндвичи, чипсы и печенье.

Медведь не только украл обед, но и сорвал детское кресло, разбросав бумаги в салоне.

Чтобы прогнать незваного гостя, медсестра гремела кастрюлями, скороводками и даже включила сигнализацию. Животное на шум не реагировало и еще некоторое время просидело в машине.

Позже медведь самостоятельно выбрался из автомобиля и ушел.

Ранее пес по кличке Оскар выступил на американском конкурсе талантов America’s Got Talent. Его пение растрогало зрителей и так впечатлило членов жюри, что они пропустили собаку в следующий этап шоу.

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Теги: США, курьез, медсестра, медведь
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