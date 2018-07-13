Лесной воришка: медведь украл обед у медсестры

Фото: Getty Images

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Животное не испугалось шума и даже сигнализации

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В американском штате Джорджия черный медведь залез в машину и украл обед у медсестры. The Atlanta Journal-Constitution сообщает, что Кэрри Уоттс приехала на вызов к пациенту, но забыла закрыть окно в автомобиле.

Когда она вышла, то увидела в машине медведя: животное влезло в салон через окно и съело лежащие там сэндвичи, чипсы и печенье.

Медведь не только украл обед, но и сорвал детское кресло, разбросав бумаги в салоне.

Чтобы прогнать незваного гостя, медсестра гремела кастрюлями, скороводками и даже включила сигнализацию. Животное на шум не реагировало и еще некоторое время просидело в машине.

Позже медведь самостоятельно выбрался из автомобиля и ушел.

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