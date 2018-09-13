Лондон: РФ показала фейк-интервью, Петров и Боширов - агенты ГРУ

Руслан Боширов и Александр Петров (скриншот из видеозаписи)

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Британия настаивает: вопреки тому, что сказали на подконтрольном Кремлю пропагандистском канале RT Александр Петров и Руслан Боширов, они - разведчики

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Министерство иностранных дел Британии утверждает, что сегодняшнее интервью на российском ТВ Александра Петрова и Руслана Боширова - попытка Кремля "скрыть правду" о том, как и кем был отравлен в Англии экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом пишет агентство Reuters.

В Форин-офисе настаивают - двое на видео являются киллерами ГРУ, несмотря на то, что они рассказывают в интервью.

Спикер ведомства сказал, что "правительству ясно, что они - сотрудники российской военной разведки, ГРУ, которые применили чрезвычайно токсичное, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны".

"Мы неоднократно просили Россию разъяснить, что произошло в мартовском Солсбери. Сегодня в который уже раз они (Россия, - ред.) ответили фальсификациями и ложью", - подчеркнули в МИД Британии.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. Кремль назвал это "провокацией".

Daily Express со ссылкой на свои источники заявила, что агентов Боширова и Петрова сдал завербованный MI6 агент ГРУ "Аполлон".