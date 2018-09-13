Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.09.2018, 15:53

Лондон: РФ показала фейк-интервью, Петров и Боширов - агенты ГРУ

Лондон: РФ показала фейк-интервью, Петров и Боширов - агенты ГРУ - Фото
Руслан Боширов и Александр Петров (скриншот из видеозаписи)

Британия настаивает: вопреки тому, что сказали на подконтрольном Кремлю пропагандистском канале RT Александр Петров и Руслан Боширов, они - разведчики

Реклама
Реклама

Министерство иностранных дел Британии утверждает, что сегодняшнее интервью на российском ТВ Александра Петрова и Руслана Боширова - попытка Кремля "скрыть правду" о том, как и кем был отравлен в Англии экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом пишет агентство Reuters.

В Форин-офисе настаивают - двое на видео являются киллерами ГРУ, несмотря на то, что они рассказывают в интервью.

Спикер ведомства сказал, что "правительству ясно, что они - сотрудники российской военной разведки, ГРУ, которые применили чрезвычайно токсичное, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны".

"Мы неоднократно просили Россию разъяснить, что произошло в мартовском Солсбери. Сегодня в который уже раз они (Россия, - ред.) ответили фальсификациями и ложью", - подчеркнули в МИД Британии.

Читайте также: Дело Солсбери: сотрудников ГРУ рассмешил яд во флаконе с духами

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. Кремль назвал это "провокацией".

Daily Express со ссылкой на свои источники заявила, что агентов Боширова и Петрова сдал завербованный MI6 агент ГРУ "Аполлон".

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, гру, мид британии, реакция, руслан боширов, александр петров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дело Солсбери: сотрудников ГРУ рассмешил яд во флаконе с духами
Мир Дело Солсбери: сотрудников ГРУ рассмешил яд во флаконе с духами
Прокуратура: Слова Пивоварника о деле Бабченко – российский фейк
Политика Прокуратура: Слова Пивоварника о деле Бабченко – российский фейк
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 