Лукашенко наградил Кадырова орденом

Александр Лукашенко и Рамзан Кадіров (фото - svaboda.org)

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СМИ сообщают, что у главы Чечни хорошие отношения с сыном и помощником президента Беларуси Виктором Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней".

По информации белорусской службы Радио Свобода, Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности.

В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался с Кадыровым.

Издание отмечает, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

13 августа 2018 года Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.