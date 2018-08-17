Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.08.2018, 07:43

Лукашенко наградил Кадырова орденом

Лукашенко наградил Кадырова орденом - Фото
Александр Лукашенко и Рамзан Кадіров (фото - svaboda.org)

СМИ сообщают, что у главы Чечни хорошие отношения с сыном и помощником президента Беларуси Виктором Лукашенко

Реклама
Реклама

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней".

По информации белорусской службы Радио Свобода, Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности.

В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался с Кадыровым.

Издание отмечает, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.

13 августа 2018 года Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Рамзан Кадыров, беларусь, александр лукашенко, орден, чечня
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
СНБО сегодня обсудит выход Украины из координационных органов СНГ
Политика СНБО сегодня обсудит выход Украины из координационных органов СНГ
Украинцы за реформы, когда они ясно понимают их суть
Мнение Украинцы за реформы, когда они ясно понимают их суть
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 