Лукашенко наградил Кадырова орденом

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
Кадырова наградили "за укрепление дружественных отношений и всестороннее сотрудничество между Белоруссией и Чечней".
По информации белорусской службы Радио Свобода, Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности.
В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался с Кадыровым.
Издание отмечает, что белорусский орден Дружбы народов является высшей государственной наградой для иностранных граждан.
13 августа 2018 года Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.