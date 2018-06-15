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15.06.2018, 14:30

Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС

Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - gettyimages.com)

Президент Франции считает, что после выхода Лондона из состава Евросоюза главным языком ЕС должен стать французский, сообщает The Wall Street Journal

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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует вновь сделать французский основным языком в делопроизводстве Европейского Союза. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Причиной стал выход Великобритании из состава ЕС.

Издание отмечает, что впервые Макрон обнародовал свою идею 20 марта в Международный день франкофонии, когда отмечается создание международной организации сотрудничества франкоязычных стран.

"Английский, вероятно, еще никогда не был столь широко представлен в Брюсселе, как во времена, когда мы обсуждаем Брекзит. Это доминирование, однако, не является неизбежным", - сказал тогда он.

Он считает, что необходимо вернуться к ситуации, существовавшей до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве Евросоюза.

Союзником Макрона в этом вопросе является глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Уроженец Люксембурга ранее уже заявлял, что не видит причин, по которым "язык Шекспира должен быть выше, чем язык Вольтера". Юнкер чаще всего делает заявления на французском или немецком языках.

WSJ  напоминает, что английский является самым популярным языком в ЕС, где официальными считаются 24 языка.

Французов призывают отказаться от английского слова "смартфон"" (smartphone), заменив его на сокращенную версию "mobile".

 

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Теги: ЕС, эмманюэль макрон, Жан-Клод Юнкер, английский язык, французский язык
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