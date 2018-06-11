Меркель о саммите G7: На партнерство можно полагаться все меньше

Ангела Меркель (фото - bundesregierung.de)

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что трансатлантическому партнерству еще не конец, но на него нельзя просто так полагаться

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На трансатлантическое партнерство можно полагаться все меньше, сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

Она считает решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под коммюнике саммита G7 "разочаровывающим" и "удручающим".

Меркель при этом считает, что Трамп все же по многих вопросам разделяет ценности G7. Отсутствие его подписи не значит конец трансатлантического партнерства, убеждена Меркель, но на него "больше на него нельзя просто так полагаться".

Канцлер выступила за сохранение формата G7.

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Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.