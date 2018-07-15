Мэй: Brexit может вообще не произойти

Тереза Мэй (фото - Getty Images)

commenthover

После ряда отставок в правительстве премьер-министр Великобритании заявила об угрозе срыва выхода страны из ЕС

Реклама

Реклама

Выход Британии из Европейского Союза может не состояться из-за попыток законодателей сорвать план выхода страны из ЕС. Об этом заявила в газете Mail on Sunday премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

Она также подчеркнула, что займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров.

Мэй пояснила, что Brexit – это не "отправная точка и не длинный список пожеланий, из которого участники переговоров выбирают". "Это полный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - отметила она.

10 июля в Британии подали в отставку двое заместителей председателя Консервативной партии Великобритании - Бен Брэдли и Мария Колфилд. Как отметили эксперты, они не являются широко известными политиками, однако их отставка - "недвусмысленный сигнал" для Мэй.

За день до этого ушел в отставку министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, а в 8 июля из-за разногласий с премьер-министром свой пост покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис.