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15.07.2018, 07:42

Мэй: Brexit может вообще не произойти

Мэй: Brexit может вообще не произойти - Фото
Тереза Мэй (фото - Getty Images)

После ряда отставок в правительстве премьер-министр Великобритании заявила об угрозе срыва выхода страны из ЕС

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Выход Британии из Европейского Союза может не состояться из-за попыток законодателей сорвать план выхода страны из ЕС. Об этом заявила в газете Mail on Sunday премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

Она также подчеркнула, что займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров.

Мэй пояснила, что Brexit – это не "отправная точка и не длинный список пожеланий, из которого участники переговоров выбирают". "Это полный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - отметила она.

10 июля в Британии подали в отставку двое заместителей председателя Консервативной партии Великобритании - Бен Брэдли и Мария Колфилд. Как отметили эксперты, они не являются широко известными политиками, однако их отставка - "недвусмысленный сигнал" для Мэй. 

За день до этого ушел в отставку министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, а в 8 июля из-за разногласий с премьер-министром свой пост покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис.

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Теги: Тереза Мэй, brexit, выход британии из ес
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