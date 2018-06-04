Министр финансов Японии вернет годовую зарплату из-за скандала

Таро Асо (скриншот с видео)

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Таро Асо - самый богатый министр правительства Японии

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Глава Министерства финансов Японии Таро Асо вернет государству свою годовую зарплату из-за коррупционного скандала с подделкой документов женой премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

"Я добровольно возвращаю свою заработную плату министра за 12 месяцев, так как эта проблема нарушила доверие общества к министерству финансов и правительству в целом", - сказал он.

Отмечается, что Асо возьмет ответственность на свое министерство за инцидент.

Ведомство признало документы о купле-продаже государственной земли в 2016 году сфальсифицированными. В частности, земля была продана по заниженной цене компании, которую связывают с женой премьер-министра Японгии Синдзо Абэ Акиэ.

Таро Асо - самый богатый министр правительства Японии. Он является владельцем горной компании, а его оклад составляет 274 тысяч долларов в год.

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