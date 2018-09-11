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11.09.2018, 07:15

"Мир заплатит цену": Эрдоган выступил против штурма в Идлибе

"Мир заплатит цену": Эрдоган выступил против штурма в Идлибе - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - Getty Images)

В Сирии за семь лет войны 11 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, еще сотни тысяч погибли. Операция в Идлибе определенно увеличит эти цифры.

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Тегерану, Москве и Вашингтону нужно договориться и остановить гуманитарную катастрофу, которая из-за их действий и действий сирийского режима Башара Асада разворачивается в "повстанческой" провинции Идлиб. Об этом турецкий лидер пишет в своей колонке "Мир должен остановить Асада" для американского издания Wall Street Journal.

Штурмовая операция Асада в последнем анклаве вооруженной оппозиции при поддержке наземных иранских и других подразделений, а также с бомбардировками ВВС России, приведет к гуманитарным проблемам в районе, "геополитической катастрофе", а также принесет новые угрозы безопасности Турции и Европы, считает Эрдоган.

По его словам, Асад хочет узаконить этот штурм, ссылаясь на "контртеррористические" соображения. "Но невинными людьми нельзя жертвовать во имя борьбы с терроризмом", - подчеркнул он.

Он призвал международное сообщество принять любые возможные меры в Идлибе, потому что в противном случае "мир заплатит высокую цену".

"Крайне важно, чтобы США, которые сейчас озабочены возможностью химатак, отказались от произвольной иерархии смерти. Из-за "обычного" оружия пострадали гораздо больше людей. Но обязательство прекратить следующее кровопролитие лежит не только на Западе. Россия и Иран также несут ответственность за прекращение этой гуманитарной катастрофы", - написал президент Турции.

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Координатор по чрезвычайным ситуациям Университета Северной Ирландии заявил, что военная операция в Идлибе может спровоцировать "худшую гуманитарную катастрофу 21 века".

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Теги: война в Сирии, башар асад, Идлиб, эрдоган, гуманитарная катастрофа
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