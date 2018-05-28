Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 18:59

На Марс отправится миниатюрная химическая лаборатория: видео

На Марс отправится миниатюрная химическая лаборатория: видео - Фото
Фото: Naked Science

Как только марсоход достигнет поверхности, он сможет действовать и перемещаться автономно и не ждать указаний с Земли, ведь они доходят 24 минуты

Реклама
Реклама

На марсоходе ExoMars, который должен прибыть на Красную планету через два года, будет располагаться миниатюрная химическая лаборатория - она должна помочь в поисках признаков жизни. Сложный Марсианский анализатор органических молекул (Mars Organic Molecule Analyzer, или MOMA) размером не больше коробки для обуви оснастят массовым спектрометром, способным определить и проанализировать органические молекулы, такие как аминокислоты, которые, в свою очередь, могут стать первым доказательством существования жизни на другой планете, передает Naked Science.

Как только марсоход достигнет поверхности, он сможет действовать и перемещаться автономно и не ждать указаний с Земли, ведь они доходят в течение 24 минут. Аппарат соберет образцы из-под поверхности планеты и затем разогреет их в маленькой печи или лазером перед спектрографическим анализом.

Компьютерная демонстрация работы марсохода ExoMars в миссии 2020 года / © NASA Goddard, YouTube

«Это самая волнующая вещь из всех, что проделывались прежде; у нас есть огромный двухметровый бур, чтобы добраться вглубь коры, где, по нашему мнению, может сохраниться жизнь, — объясняет агентству Reuters Эбби Хатти, менеджер программы ExoMars. — На поверхности уровни радиации слишком высоки, а условия — чрезвычайно враждебны. Внизу, под разными слоями породы, возможно, в какой-нибудь расщелине, где могут быть водные отложения, вполне может находиться неплохое место для сохранения жизни».

Маленькая лаборатория успела пройти предполетные осмотры и сейчас находится на пути в Турин (Италия), где ее встроят в марсоход. Запуск новой миссии ExoMars назначен на июль 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Марс, марсоход, миссия ExoMars, химлаборатория
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
SpaceX запустила 7 спутников за один старт - видео
Общество SpaceX запустила 7 спутников за один старт - видео
Юнона сфотографировала Юпитер с уникального ракурса - фото
Общество Юнона сфотографировала Юпитер с уникального ракурса - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 