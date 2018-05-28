На Марс отправится миниатюрная химическая лаборатория: видео

Фото: Naked Science

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Как только марсоход достигнет поверхности, он сможет действовать и перемещаться автономно и не ждать указаний с Земли, ведь они доходят 24 минуты

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На марсоходе ExoMars, который должен прибыть на Красную планету через два года, будет располагаться миниатюрная химическая лаборатория - она должна помочь в поисках признаков жизни. Сложный Марсианский анализатор органических молекул (Mars Organic Molecule Analyzer, или MOMA) размером не больше коробки для обуви оснастят массовым спектрометром, способным определить и проанализировать органические молекулы, такие как аминокислоты, которые, в свою очередь, могут стать первым доказательством существования жизни на другой планете, передает Naked Science.

Как только марсоход достигнет поверхности, он сможет действовать и перемещаться автономно и не ждать указаний с Земли, ведь они доходят в течение 24 минут. Аппарат соберет образцы из-под поверхности планеты и затем разогреет их в маленькой печи или лазером перед спектрографическим анализом.

Компьютерная демонстрация работы марсохода ExoMars в миссии 2020 года / © NASA Goddard, YouTube

«Это самая волнующая вещь из всех, что проделывались прежде; у нас есть огромный двухметровый бур, чтобы добраться вглубь коры, где, по нашему мнению, может сохраниться жизнь, — объясняет агентству Reuters Эбби Хатти, менеджер программы ExoMars. — На поверхности уровни радиации слишком высоки, а условия — чрезвычайно враждебны. Внизу, под разными слоями породы, возможно, в какой-нибудь расщелине, где могут быть водные отложения, вполне может находиться неплохое место для сохранения жизни».

Маленькая лаборатория успела пройти предполетные осмотры и сейчас находится на пути в Турин (Италия), где ее встроят в марсоход. Запуск новой миссии ExoMars назначен на июль 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане.