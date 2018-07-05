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05.07.2018, 21:17

Над Лондоном запустят воздушный шар "Трамп в подгузнике": фото

Над Лондоном запустят воздушный шар "Трамп в подгузнике": фото - Фото
Фото: скриншот видео

Президент США приедет в Великобританию на следующей неделе

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Во время визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, который состоится на следующей неделе, над центром Лондона будет летать гигантский воздушный шар "бэби-Трамп". Об этом сообщает CNN.

Мэр Лондона Садик Хан согласился на запуск воздушного шара во время визита Трампа. Организаторам надо будет получить еще необходимые разрешения от городской полиции и Национальной службы воздушного движения.

Гигантский оранжевый воздушный шар высотой 6 метров в виде младенца с лицом Трампа будет летать над центром Лондона в течение двух часов 13 июля - во время протестного марша под лозунгом "Стоп Трамп".

Петицию о запуске воздушного шара подписали 10 000 человек, люди собрали в общей сложности 16 тыс. фунтов стерлингов для кампании.

Шар привяжут к земле на площади в парке возле парламента, и он сможет подниматься на высоту до 30 метров.

21 июня сообщалось, что во время визита в Великобританию Трамп встретится с королевой Елизаветой II и  британским премьером Терезой Мэй.

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Теги: дональд трамп, Великобритания
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