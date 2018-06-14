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14.06.2018, 10:22

Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста - Фото
Алексей Навальный (фото - Дмитрий Серебряков)

Российского оппозиционного политика задержали 5 мая на несогласованной акции "Он нам не царь" в центре Москвы

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста из-за акции "Он нам не царь". Об этом сообщает Эхо Москвы.

Навальный был задержан на несогласованной акции "Он нам не царь" 5 мая в центре Москвы и доставлен в ОВД, где на него составили два административных протокола - о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАПР РФ) и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

15 мая Тверской суд Москвы приговорил его к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга.

Протестные акции "Он нам не царь", приуроченные к четвертой инаугурации президента РФ Владимира Путина, прошли 5 мая во многих российских городах. По данным росСМИ, были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.

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Теги: алексей навальный, акция Он нам не царь
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