Названы страны, где чаще всего убивают журналистов

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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С начала года в мире погибли 66 журналистов

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Неправительственная организация Press Emblem Campaign (Швейцария) опубликовала доклад о количестве погибших журналистов с начала 2018 года и о местах их гибели. Доклад опубликован на сайте PEC.

По данным организации, с начала года факты гибели работников медиа зафиксированы в 22 странах мира. Сообщается о смерти 66 журналистов.

С января по июнь 2018 года: в Афганистане убито 11 журналистов, Мексике - 8, Сирии - 7, США - 6, Йемене - 5, Индии - 4, Бразилии - 3, Эквадоре - 3, Филиппинах - 3, Газе (Израиль) - 2, Гватемале - 2, Пакистане - 2, Бангладеш - 1, Колумбии - 1, Гаити - 1, Индонезии - 1, Ираке - 1, Либерии - 1, Никарагуа - 1, России - 1, Сальвадоре - 1, Словакии - 1.

По данным организации, в 2017 году погибло 99 журналистов. 156 журналистов убиты в 2016 году, 138 - в 2015 году.

За 10 лет (с 2008 по 2017 годы) погибли 1199 работников СМИ, что составляет в среднем по 119 человек в год, или по 2 в неделю.

Самыми опасными регионами за последние 5 лет для журналистов PEC называет Сирию (70 погибших), Ирак (61), Мексику (49), Пакистан (45), Афганистан (34), Индию и Филиппины (по 31 погибшему), Сомали (27), Бразилию (24) и Йемен (22).

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